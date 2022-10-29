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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. انتظر أخبار سارة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر: يتنبأ اليوم بأخبار س

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، ويمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير  برج الميزان الفنان عمرو دياب.

ويقدم موقع "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

إذا كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية، فسوف تكسب العديد من العملاء المحتملين اليوم سيؤدي ذلك إلى جعل حسابك المصرفي وفيرًا وتحسين هيكل عملك، سيختبر مشروعك مستوى نجاحًا مختلفًا عما كنت تتوقعه إذا كنت ترغب في تطوير علامتك التجارية وتعزيز كفاءة منتجك ، فيمكنك توظيف المزيد من المحترفين إذا كنت موظفًا في قطاع الشركات ، فسيتم تقدير عملك من قبل رؤسائك. سيحدث هذا التقدير في غرفة مليئة بالناس أو في اجتماع سيعزز ذلك ثقتك بنفسك ويساعدك على تحسين إنتاجيتك صحتك مذهلة اليوم.

توقعات برج الميزان مهنيا

المال وفير اليوم لدى برج الميزان ستكون هناك عدة مناسبات خلال هذه الأيام القليلة ستكون العامل المساعد في أموالك استخدمه بشكل فعال، تأكد من الاحتفاظ بمراجعة الأرقام ومراجعتها.

 سوف تكسب إما عملاء محتملين أو دفعة تقديرية في العمل سيكون هذا مفيدًا لحياتك المهنية أنت على وشك النجاح في مجالك أو الحصول على ترقية.

 توقعات برج الميزان صحيا

 صحتك استثنائية اليوم! تشعر أنك قوي مثل الطفل، بعد العمل ، شارك في بعض تمارين الإحماء إذا كنت تفكر في الطعام والنوم طوال الطريق إلى المنزل ، فيمكنك أن تتقدم في العمر مرتين.

توقعات برج الميزان عاطفيا

العلاقة مع عائلتك رائعة اليوم الحب والرعاية يتم بالمثل تمامًا خطط لنشاط معًا.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

علاقتك تزدهر اليوم إذا كنت تفكر في إعلان، فابحث عنه أظهر لهم كم هم مميزون بالنسبة لك وسوف يفعلون نفس الشيء.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: الزعفران

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