نشرة المرأة.. احذري من خل التفاح يسبب العمي وأمراض أخري.. أطعمة تخلص القولون من السموم.. وحظك اليوم برج العقرب والميزان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يتمتع برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، ويمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

في الوقت الحاضر يُقال إن إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي مفيد لكن وفقًا لما نشره موقع هيلثي فإن الإكثار من تناول خل التفاح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة .

كل شخص يحتاج إلى النوم ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فإن أهمية النوم تزداد أكثر، يقول الخبراء أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم، النوم مهم لصحتك مثل الطعام والتمارين الرياضية.

التهاب الحلق شائع جدًا بسبب تغير الطقس والتلوث يمكن أن تكون الإصابة بالتهاب الحلق مزعجة للغاية ومؤلمة في كثير من الحالات يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التحدث وابتلاع الطعام بسبب التهاب الحلق قد تصاب أحيانًا بحمى شديدة بسبب ألم شديد في الحلق.

