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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. احذري من خل التفاح يسبب العمي وأمراض أخري.. أطعمة تخلص القولون من السموم.. وحظك اليوم برج العقرب والميزان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. مفاجآت على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. انتظر أخبار سارة

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، ويمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

أضرار كارثية.. احذر خل التفاح يسبب العمي و5 أمراض أخرى

في الوقت الحاضر يُقال إن إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي مفيد لكن وفقًا لما نشره موقع هيلثي فإن الإكثار من تناول خل التفاح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية الخطيرة .

احترس.. قلة النوم تزيد من نسبة السكر في الدم

كل شخص يحتاج إلى النوم ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فإن أهمية النوم تزداد أكثر، يقول الخبراء أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم، النوم مهم لصحتك مثل الطعام والتمارين الرياضية.

5 علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق فورًا

التهاب الحلق شائع جدًا بسبب تغير الطقس والتلوث يمكن أن تكون الإصابة بالتهاب الحلق مزعجة للغاية ومؤلمة في كثير من الحالات يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التحدث وابتلاع الطعام بسبب التهاب الحلق قد تصاب أحيانًا بحمى شديدة بسبب ألم شديد في الحلق.
 

 

مرض السكري موقع صدى البلد التهاب الحلق حظك اليوم الصحة الأبراج التلوث التمارين الرياضية نشر موقع صدى البلد الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة ​​​​​​​health

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