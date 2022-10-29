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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. قلة النوم تزيد من نسبة السكر في الدم

مرض السكري من النوع
مرض السكري من النوع 2

كل شخص يحتاج إلى النوم ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فإن أهمية النوم تزداد أكثر، يقول الخبراء أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم، النوم مهم لصحتك مثل الطعام والتمارين الرياضية.


تبدو ساعات فاستراك كمجوهرات جميلة، وسوف تكتمل ملابسك بارتدائها قلة النوم يضغط على جسمك ينتج بسببه هرمون الكورتيزول، ويعمل على زيادة مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مقاومة الأنسولين .

نصائح للحصول على قسط كافٍ من النوم

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Diabetologia في عام 2020، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين ينامون أكثر من (أو أقل) سبع ساعات كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرًا من أولئك الذين ناموا سبع ساعات كاملة في مثل هذه الحالة.

كشف موقع هيلثي عن النصائح التي يمكنك من خلالها الحصول على قسط كافٍ من النوم.

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فحص توقف التنفس أثناء النوم

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم ، فإن 7 من كل 10 مرضى يعانون من مرض السكري من النوع 2 يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. يحدث هذا بسبب زيادة الدهون الزائدة في منطقة الرقبة بسبب وجود تنفس متقطع في النوم يؤثر التنفس غير الطبيعي أثناء النوم على إمداد الجسم بالأكسجين ويؤدي إلى ضعف جودة النوم تشمل أعراض انقطاع النفس النومي الشخير بصوت عالٍ والنعاس المفرط أثناء النهار والتهيج والصداع الصباحي.

الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة

عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة النوم ليلاً. من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للنوم بشكل أفضل في مرض السكري من النوع 2 هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة حتى تتمكن من الحصول على قسط كافٍ من النوم.

لا تنام أثناء النهار

يمكن أن تحدث مشاكل النوم لأي شخص ، لكن مرضى السكري أكثر عرضة للأرق أو النعاس المفرط في مثل هذه الحالة ، من أجل النوم الكافي في الليل، من المهم التأكد من أنك لا تنام أثناء النهار .

تحديد موعد للنوم

يعد الحصول على وقت نوم واستيقاظ منتظم أمرًا ضروريًا للنوم الجيد في مرض السكري من النوع 2. يجب اتباعه سبعة أيام في الأسبوع يساعد الجدول الزمني الثابت لوقت النوم الساعة الداخلية لجسمك (إيقاع الساعة البيولوجية) على العمل على النحو الأمثل.

لا تشرب الكحول في الليل

يؤدي تناول الكحول في الليل إلى تدهور نوعية النوم يشعر معظم الناس أنه بعد شرب الكحول، ينامون بعمق لكن لا يحدث أن يتسبب الكحول في اضطراب عقلك كما أنه يعمل على زيادة مستوى السكر في الدم.

ممارسة خلال النهار

إذا كنت تمارس بعض النشاط البدني أثناء النهار، فاحرص على النوم بشكل أفضل في الليل يمكن تحقيق هذه الفائدة من خلال ممارسة التمارين الهوائية لمدة 10 دقائق على الأقل، وذلك لأن التمرين يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويحفز النوم عندما ينخفض ​​مع تقدم اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك التمارين أيضًا على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، إذا كنت تعاني من السمنة، فحتى إنقاص الوزن بكميات صغيرة يمكن أن يساعدك على التحكم بشكل أفضل في داء السكري من النوع 2.

حظك اليوم مرض السكري التمارين الرياضية مرض السكر مرض السكري من النوع 2 ​​​​​​​health

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