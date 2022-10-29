5 علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق فورًا

التهاب الحلق شائع جدًا بسبب تغير الطقس والتلوث يمكن أن تكون الإصابة بالتهاب الحلق مزعجة للغاية ومؤلمة في كثير من الحالات يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التحدث وابتلاع الطعام بسبب التهاب الحلق قد تصاب أحيانًا بحمى شديدة بسبب ألم شديد في الحلق.



ما هي أعراض التهاب الحلق؟

وفقًا لـ NHS ، إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق ، فقد تعاني من التهاب الحلق ، خاصة عند البلع ، وجفاف في الحلق ، وشعور بالخدش ، واحمرار في مؤخرة الفم ، ورائحة الفم الكريهة ، وسعال خفيف ، وتورم في غدد الرقبة ... إلخ. متضمن.

ما هي العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق ؟

على الرغم من أن هذه المشكلة يتم علاجها من تلقاء نفسها في غضون أسبوع ولكنك لا تحصل على الراحة ، فيجب عليك البحث عن حلول أخرى إلى جانب الأدوية. يتفق الخبراء على أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق يجب أن يظلوا رطبًا جيدًا ، على الرغم من أنه يجب تجنب المشروبات الساخنة.



تمتص مكعبات الثلج

يمكن أن يساعدك امتصاص مكعبات الثلج على الاسترخاء. له تأثير تبريد على الأنسجة الملتهبة. هذا يقلل من درجة حرارة العصب في الرقبة مما يقلل من الألم. لا بد أنك لاحظت أن الأطباء يوصون بتناول الآيس كريم في اللوزتين. يتلامس الآيس كريم البارد مع اللوزتين الملتهبة ويقلل من التورم وعدم الراحة والألم.

الغرغرة بالماء المالح

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد أيضًا في تقليل التورم. ومع ذلك فهي ليست للأطفال. للغرغرة ، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر. تغرغر بالمحلول والبصق.

حليب الكركم

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية ولديه القدرة على محاربة العديد من الالتهابات الخطيرة. يمكنك شرب حليب الكركم قبل النوم لعلاج التهاب الحلق. سوف يفيد أيضًا خلط رشة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب.

بخار الماء الساخن

يتضمن استنشاق البخار استنشاق البخار ، مما يساعد على فتح الممرات الأنفية. يعمل الهواء الدافئ الرطب على تفكيك المخاط اللزج الذي يتراكم في الممرات الأنفية والحلق والرئتين.

ديكوتيون هو أيضا علاج جيد

يساعد ديكوتيون على تهدئة تهيج الحلق وتخفيف السعال. لتحضير ديكوتيون ، سحق 4 فصوص ، 2 حبة فلفل أسود ، 1 بوصة قرفة ، 1 بوصة عرق سوس ، 1 بوصة قطعة زنجبيل و 5-6 أوراق ريحان في وعاء. يضاف 2 كوب من الماء ويغلى حتى ينخفض ​​ديكوتيون إلى النصف. يصفى ويترك ليبرد قليلا للشرب اخلطي ملعقة من العسل قبل الشرب.