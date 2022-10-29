مكتبة مصر الجديدة تتسلم الدفعة الثانية من جائزة أحسن مؤسسة تنويرية

بمسابقة المشروع الوطني للقراءة..

تستلمت مكتبة مصر الجديدة العامة، أمس، الدفعة الثانية من جائزتها في المشروع الوطني للقراءة، بناءا على فوز المكتبة كأحسن مؤسسة تنويرية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

وبناءا على مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة تسلمت المكتبة ٢٠٠٠ كتاب في جميع فروع المعرفة للكبار والاطفال، بالاضافة إلى مستلزمات وخامات الأنشطة وورش العمل.

وقد تسلمت المكتبة فى وقت سابق الدفعة الأولى من الجائزة عبارة عن اربع أجهزة كمبيوتر، شاشة سامسونج ٥٠ بوصة، ٢٢٥٠ كتاب

كانت مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة قد نجحت في الوصول إلى تحقيق أعلى المعاير التطبيقية للنهوض بالقراءة، في المسابقة التي أطلقها المشروع تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر.

جاء نجاح جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ممثلة في مكتبتها العامة مكتبة مصر الجديدة، ضمن ستة مؤسسات ثقافية وتعليمية من بينها مكتبة مصر العامة فرع الجيزة، ودار الكتب، بالإضافة إلى 3 مدارس

يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة انطلق بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى. وجاءت مشاركة مكتبة مصر الجديدة العامة في فئة المؤسسات التنويرية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة، ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت المالية للفائزين لدعم مشروعات القراءة .

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