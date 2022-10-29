عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمسابقة المشروع الوطني للقراءة..

مكتبة مصر الجديدة تتسلم الدفعة الثانية من جائزة أحسن مؤسسة تنويرية

صدى البلد

تستلمت مكتبة مصر الجديدة العامة، أمس، الدفعة الثانية من جائزتها في المشروع الوطني للقراءة، بناءا على فوز المكتبة كأحسن مؤسسة تنويرية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.

وبناءا على مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة تسلمت المكتبة  ٢٠٠٠ كتاب في جميع فروع المعرفة للكبار والاطفال، بالاضافة إلى مستلزمات وخامات الأنشطة وورش العمل.
وقد تسلمت المكتبة فى وقت سابق الدفعة الأولى من الجائزة عبارة عن اربع أجهزة كمبيوتر، شاشة سامسونج ٥٠ بوصة، ٢٢٥٠ كتاب

كانت مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة قد نجحت في الوصول إلى تحقيق أعلى المعاير التطبيقية للنهوض بالقراءة، في المسابقة التي أطلقها المشروع تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر.

txt

عرض الفيلم السويدي "رجل يدعى اوف" في مكتبة مصر الجديدة غدا

txt

دورة تدريبية لتعلم رياضة "التاى تشى" في مكتبة مصر الجديدة

 

جاء نجاح جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ممثلة في مكتبتها العامة مكتبة مصر الجديدة، ضمن ستة مؤسسات ثقافية وتعليمية من بينها مكتبة مصر العامة فرع الجيزة، ودار الكتب، بالإضافة إلى 3 مدارس

يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة انطلق بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى. وجاءت مشاركة مكتبة مصر الجديدة العامة في فئة المؤسسات التنويرية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة، ويقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت المالية للفائزين لدعم مشروعات القراءة .

C75E3F5E-0E01-46E3-B1D5-664A460EF511
C75E3F5E-0E01-46E3-B1D5-664A460EF511
5A003BE6-24FD-4113-9D35-7931AB931EE5
5A003BE6-24FD-4113-9D35-7931AB931EE5
4367E071-2E5A-4DFC-951D-35F292E909B0
4367E071-2E5A-4DFC-951D-35F292E909B0
مكتبة مصر الجديدة وزارة الثقافة مكتبة مصر العامة جمعية مصر الجديدة المشروع الوطني للقراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

حضور الرئيس السيسي إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة يتصدر اهتمامات الصحف

طقس الخليج اليوم |معتدل في الكويت والإمارات .. وأمطار رعدية تضرب السعودية

نشرة الفن : إليسا تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

تعرضان للعنة الله والحرمان من رحمته بالآخرة.. علي جمعة يحذر من فعلين

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ