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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات السبت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه غزل المحلة المنتشي بفوز على الإسماعيلي، نظيره أسوان الجريح، بينما يلاقي المصري البوسعيدي نظيره إنبي.

وأسندت اللجنة مباراة المصري وإنبي للحكم محمد عادل، بينما يدير أحمد جمال مباراة اسوان وغزل المحلة وجاءت أطقم الحكام كالتالي:



واختتمت منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري، الأربعاء الماضي بفوز فاركو على حرس الحدود  حيث شهدت الجولة العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة، ويأتي على رأسها تسجيل 14 هدفاً منها هدفان من ركلتى جزاء.

في المباراة الأولى ينزل فريق غزل المحلة ضيفا ثقيلا على نظيره أسوان اليوم السبت  في الثالثة عصرا في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دوري هذا الموسم.

في المباراة الثانية، يواجه فريق المصرى البورسعيدي نظيره انبي اليوم السبت 29 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
 

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