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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت قُبيل انعقاد قمة الجزائر

صدى البلد

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، وذلك بمقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من شهر نوفمبر. 


وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مُجدداً للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيداً بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومُتمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك. 
 

وأوضح رشدي أن اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، حيث اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف. 
 

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