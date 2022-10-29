عضو بصناعة النواب: ارتفاع سعر الدولار ينشط حركة الاستثمار في مصر

قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن توطين الصناعة المصرية تعتمد فى الأساس على الاعتماد على الصناعة المحلية، بالتزامن مع إطلاق مبادرة إبدأ وتدشين 64 مصنع بالاضافة إلى المصانع الأجنبية الأخرى للاستثمار داخل الأراضى المصرية .

وأضافت " إيفلين " خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصري والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الدولة المصرية تعكف حاليا على تقليل نسب الاستيراد وصنع المواد الخام فى ظل المتغيرات والأزمات العالمية التى أثرت على حركة نقل وشحن المواد الغذائية وغياب الدولار فى دول العالم مع تغيير سعر الصرف العالمى .

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الدولار بشكل عام سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار فى الأراضى المصرية لافتة إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادى كانت واضحة بشأن رفع كافة الأعباء عن المستثمرين وتوطين الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات بنسب أكبر .

