وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحى للذكور دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد ، والدفعة الخامسة من المعهد الصحى للإناث دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت مراسم الإحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات وتشكيلات إستعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية.

وتم تنفيذ بعض من صور الأنشطة التدريبية التى يتم التدريب عليها يومياً وعدد من التمرينات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والتى أظهرت الاستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء.

أعقب ذلك عرض لتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالأوضاع المختلفة أظهرت مدى المستوى الراقى الذى يبرز إحترافية الخريجين.

إدارة الخدمات الطبية

تلى ذلك عرض من خلال غرف المحاكيات للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة التى قامت إدارة الخدمات الطبية بتدريب الطلبة عليها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدد من ورش العمل والدورات ، أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغانى الوطنية.

وقدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام فى أداء متميز وإنضباط عسكرى راقى ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار ، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحى العسكرى وكانت نسبة النجاح لمن إنطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 100%.

ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية ، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الإختبار.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

هيئة الإمداد والتموين

وألقى اللواء أ ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة العلاج داخل القوات المسلحة فى تطوير وتحديث مستمر ، انطلاقا من فكر القيادة العامة ،التى تولى اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة عمل إدارة الخدمات الطبية وتحقيق أكبر قدر من الخدمة المميزة للعسكريين والمدنيين فى وقت واحد، مقدماً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذى يسهم فى الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الإحترافى وتخريج دفعات قادرة على إستكمال مسيرة العطاء.

وزير الدفاع

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محـمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم.

وأوضح أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائما ما يضربون القدوة والمثل فى التفانى والعطاء وانكار الذات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته؛ مشيراً إلى الدور الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى.

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