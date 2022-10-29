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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: قرارات الحماية الاجتماعية تدخل مباشر من الدولة لدعم ملايين الأسر المصرية

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أشاد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لصالح ملايين الأسر المصرية ومحدودي الدخل، مؤكدا أن هذه القرارات تدعم الأسر في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونوه المغازي في تصريح له اليوم، بحزمة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، قائلا إن مصر وبرغم الأزمات الاقتصادية العالمية، تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية اجتماعية لمحدودي الدخل والبسطاء وملايين الأسر المصرية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي ورؤيته.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، تؤكد أن الرئيس السيسي، حريص على توفير حياة  كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات، علاوة على جدية الدولة في تفعيل كل مخرجات الموتمر الاقتصادي.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالتأكيد على أن كافة تحركات القيادة السياسية في الفترة الأخيرة تؤكدأنها تحاول جديا وبشتى السبل، التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين، على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا، فمصر قوية بقيادتها ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع الأزمات.

مصر الحماية الاجتماعية مجلس الوزراء الرئيس السيسي مجلس النواب

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