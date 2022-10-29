رئيس الحركة الوطنية: الرخصة الذهبية تزيل العقبات أمام المستثمرين

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعات الذي نظمه اتحاد الصناعات "ابدأ" يؤكد اهتمام الرئيس البالغ بالصناعة كفرصة حقيقية للاستثمار بعدما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب كثير من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلية وكذلك فرصة قوية للتصدير مما يعزز الناتج الناتج القومي المحلي، كما تعكس أيضا اهتمام الرئيس بتوطين التكنولوجيا في الصناعة الوطنية وتوجيه رسالة دعم واهتمام للقطاع الخاص.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية فى بيان صحفى، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح توضح اهتمام الدولة بالصناعة والسعي لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومنحهم كثير من التسهيلات التي تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، خاصة وأن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر، سيساهم في زيادة الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي داخل الدولة المصرية.

وتابع اللواء رؤوف السيد علي، أن الفرصة أصبحت متاحة للقطاع الخاص وصغار المستثمرين للمشاركة في بناء اقتصاد بلادنا خاصة بعدما قدمته الحكومة والقيادة السياسية من إجراءات هامة وتسهيلات غير مسبوقة تجعل فرص الاستثمار أكثر جدية من أي وقت سابق، مشددا علي أن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر يؤكد حرص القيادة السياسية علي إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين الأمر الذي ينهي البيروقراطية والروتين.