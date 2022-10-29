"نبض الحياة": زراعة 14 فدانا ضمن مشروع وقف النخيل

استعرض الشيخ محمد رضا أحد علماء الأزهر الشريف، نشاط مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف النخيل.



وقال محمد رضا في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدأنا بـ 8 ألاف فدان وقف نخيل ثم أضفنا عليها 6 آلاف فدان آخرين".

وأضاف محمد رضا: "وقف النخيل مشروع خيري يعود على المجتمع بالخير والنماء بشكل كبير".

وتابع محمد رضا: "نفكر في تنفيذ محطات تحلية مياه وحفر آبار في كافة الأماكن التي لا تصلها المياه وذلك من خلال نشاطات مؤسسة نبض الحياة الخيرية“، مضيفا: ”مؤسسة نبض الحياة خادمة لمصر الحبيبة وكل إنسان يحتاج إلى أي شيء".

وعرض برنامج "بنت البلد"، تقريرًا عن مشروع وقف النخيل التابع لنشاط مؤسسة نبض الحياة، وزيارة ميدانية لـ 1200 متبرع لمشروع وقف النخيل الذي وضعوا فيه أموالهم.