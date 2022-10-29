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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

الكاكا
الكاكا

تعد فاكهة الكاكا غنية بالعناصر والمواد المضادة للسرطان، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الشوارد الحرة بشكل أكثر فعالية، وحماية الجسم عمومًا من الأمراض العديدة.

ومن فوائد الكاكا وفقا لموقع هيلثي، ما يلي:
 

1. الوقاية من السرطان

احتواء الكاكا على نسب عالية من فيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A) بالإضافة إلى بعض المركبات الفينولية؛ يساعد كثيرًا في محاربة مختلف أنواع السرطانات والأورام الخبيثة.

 

2. تعزيز جهاز المناعة

تعد الكاكا إحدى الفواكه التي تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، وذلك يعود لمحتواها العالي من فيتامين ج، إذ إن حبة واحدة منالكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من فيتامين ج.

يعمل فيتامين ج على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تعد خط الدفاع الرئيس للجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم،والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.


 3. المساعدة على الهضم

تعد الكاكا إحدى الفواكه التي تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، وذلك يعود لمحتواها العالي من فيتامين ج، إذ إن حبة واحدة منالكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من فيتامين ج.

يعمل فيتامين ج على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تعد خط الدفاع الرئيس للجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم،والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.

كباقي أنواع الفواكه فإن الكاكا مصدر ممتاز للألياف الغذائية، إذ تحتوي حبة الكاكا الواحدة على ما يقارب 20% من حاجة الجسم اليوميةمن الألياف، وتساهم الألياف في الاتي:

تسهيل حركة القناة الهاضمة، وعمليات تصريف وإخراج الفضلات عبر البراز.

زيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة.

التخلص من الإمساك.

ومن فوائد الكاكا أنه قد يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحماية من سرطان القولون والمستقيم، وقد تساعدكالكاكا على خسارة الوزن، وذلك عبر مساهمتها في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الغذاء.

 

4. التخفيف من فرص الإصابة بالأورام

فعدا عن مضادات الأكسدة التي تحمي من السرطانات عمومًا، فإن تناول الكاكا قد يساعدك على التقليل من فرص الإصابة بالأورامالمختلفة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز موت خلايا الأورام، لذا قد يساعد تناول فاكهة الكاكا بانتظام على تقليص حجم الأورامفي الجسم.

 

5. إيقاف الشيخوخة المبكرة

بسبب غنى فاكهة الكاكا بالفيتامينات خاصة فيتامين أ، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها من المركبات والعناصر التي تعد من ضمنمضادات الأكسدة فإن تناولها يساعد على التقليل من اضطرابات عمليات الأكسدة الداخلية، والتي يتسبب حدوثها في شيخوخة مبكرةللجسم، تتمثل هذه الاضطرابات في الأمور الاتية: 

ظهور التجاعيد والبقع.

الإصابة بمرض الزهايمر.

التعب والإرهاق الدائمين.

فقدان البصر.

ضعف العضلات.

تحسين النظر

للعناصر الغذائية التي تحتوي عليها الكاكا العديد من الفوائد لصحة النظر والعينين، إذ تحتوي الكاكا على مادة الزياكسانثين(Zeaxanthin) وهي إحدى أفراد عائلة فيتامينات ب المعقدة.

تعد هذه المادة مفيدة بشكل مباشر لصحة النظر والعينين، كما تشير بعض الدراسات إلى دور هذه المادة في التقليل من وتيرة شيخوخةالخلايا، والتقليل من فرص الإصابة بالعمى الليلي.

 

6. ضبط ضغط الدم

يعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية المهمة المتواجدة في الكاكا، وللبوتاسيوم دور كبير في خفض ضغط الدم، ما يزيد من كمية الدمالمتدفق إلى كافة أجزاء ومناطق الجسم.

يساعد ضغط الدم المنخفض على تقليل الضغوط المختلفة التي يتعرض لها جهاز الدوران بوتيرة يومية، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابةبأمراض القلب والدم.

 

7. تنظيم عمليات الأيض

تحتوي الكاكا على العديد من العناصر الغذائية التي تنتمي لعائلة فيتامنات ب المعقدة، كما أنها تحتوي على نسب كبيرة من حمض الفوليكومادة الثيامين، وهي مواد تعد هامة جدًا في عمليات الأيض المختلفة في الجسم.

كما أن لهذه العناصر الغذائية التي تحتوي عليها الكاكا القدرة على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم ورفعها، ونحت العضلات.

الفوائد الغذائية لثمرة الكاكا الكاكا بذور الكاكاو فاكهة الكاكا

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