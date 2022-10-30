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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

شيكابالا
شيكابالا

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن مراقب مباراة فريقي الأهلي والزمالك أدان الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين الشحات، بسبب أحداث مباراة السوبر.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حسين الشحات وشيكابالا مهددان بالإيقاف، بسبب الأحداث التي شهدتها القمة في الامارات".

الأهلي بطلا للسوبر 


ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، ‏‏16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في ‏بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز ‏في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.‏

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 ‏مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 ‏هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.‏

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