الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر صرف مقدم عقود لاعبي الفريق الأحمر عن الموسم الجديد عقب التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بهدفين نظيفين على ستاد هزاع بن زايد.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten :" كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الإدارة المالية في النادي سرعة صرف ملبغ 40 مليون جنيه مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجديد بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك ".

الأهلي بطلا للسوبر

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، ‏‏16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في ‏بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز ‏في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.‏

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 ‏مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 ‏هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.‏