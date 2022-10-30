سوق المستعمل.. 5 سيارات تبدأ من 150 ألف جنيه| صور

يتميز سوق المستعمل المصري بباقة من السيارات الاعتمادية التي أثبتت كفاءتها وحققت قيمة جيدة مقابل السعر، وأدى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، إلى زيادة إقبال المشترين عليها.

في هذا السياق يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه 160 جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2016

شيفروليه لانوس موديل 2016

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصانا، وعزم دروان 132 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" ، وقطعت السيارة مسافة 160,000 ألف كيلومتر، فبريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 بـ 160 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات موديل 1999

فولكس فاجن باسات موديل 1999

جاءت السيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1800 سي سي أو 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 100 حصان، ومتصل بناقل حركة يدوي "مانيوال"، وقطعت مسافة تصل الى 200,000 لف كلومتر، فابريقة دواخل.

يبدأ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 1999 بـ 150 ألف جنيه.

جيلي أمجراند موديل 2017

جيلي أمجراند موديل 2017

تأتي السيارة جيلي أمجراند موديل 2017 على محرك بسعة 2400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 171 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، لتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثانية، وليصل بالسيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر/الساعة، وقطعت السيارة مسافة 155,000 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة جيلي أمجراند موديل 2017 بـ 155 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2011

نيسان صني موديل 2011

حصلت السيارة نيسان صني موديل 2011 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 13.5 لتر لكل 100 كم ولكنها قد تكون أكثر اقتصادية في استهلاك البنزين على الطرق السريعة وفي السفر، وقطعت السيارة مسافة 140,000 كيلومتر، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2011 بـ 160 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت موديل 2008



هيونداي أكسنت موديل 2008

تستمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 قوتها من محرك رباعي السرعات، بسعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 112 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4500 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، أو مانيوال خماسي السرعات وقطعت السيارة مسافة 140,000 كيلومتر، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 بـ 150 ألف جنيه