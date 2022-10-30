موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيرة الداخلية يوم الأربعاء المقبل بإستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية



تقام مباراة الأهلي ضد الداخلية يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

ويسعي النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمواصلة سجل الانتصارات في بطولة الدوري وسط معنويات مرتفعة من اللاعبين بعد تحقيق بطولة السوبر المصري علي حساب الغريم التقليدي الزمالك .

فيما يحاول الداخلية تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري بعد التعادل أمام مع طلائع الجيش والخسارة امام فريق الاتحاد السكندري .

ترتيب الأهلي والداخلية



يحتل النادي الأهلي المركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الاتحاد السكندري والداخلية حيث لعب كلا منهم مباراتين فقط بينما يحتل فريق غزل المحلة الصدارة برصيد 7 نقاط بعد الفوز علي أسوان مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة ، بينما يحتل فريق الداخلية المركز ال14 برصيد نقطة واحدة .