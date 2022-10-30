أخبار السوشيال .. الأهلى يستعد لانتقالات يناير بـ 3 صفقات أجانب.. وفرج عامر يثير الجدل بشأن عودة كهربا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هنأ جمهور النادى الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 الذى يوافق اليوم 30 أكتوبر .

حرص جمهور نادى الزمالك على دعم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ، بعد خسارة كاس السوبر امس امام النادى الأهلي.

أثار فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشره تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” يطالب فيها النادى الاهلى بعودة كهربا .

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، أن النادى الأهلى قد يعير 5 لاعبين فى انتقالات شهر يناير ويضم 3 صفقات مميزة.