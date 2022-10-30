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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال .. الأهلى يستعد لانتقالات يناير بـ 3 صفقات أجانب.. وفرج عامر يثير الجدل بشأن عودة كهربا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

جماهير الأهلي تهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ جمهور النادى الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 الذى يوافق اليوم 30 أكتوبر . 

 

جمهور الزمالك يدعم فيريرا بعد خسارة السوبر .. شاهد

حرص جمهور نادى الزمالك على دعم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ، بعد خسارة كاس السوبر امس امام النادى الأهلي.

 

فرج عامر يثير الجدل بشأن عودة كهربا للمشاركة مع الفريق | تفاصيل

أثار فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشره تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” يطالب فيها النادى الاهلى بعودة كهربا . 

 

3 صفقات أجانب.. فرج عامر: الأهلى يستعد بقوة لـ انتقالات شهر يناير

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، أن النادى الأهلى قد يعير 5 لاعبين فى انتقالات شهر يناير ويضم 3 صفقات  مميزة.

 

 

 

 

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