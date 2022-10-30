3 صفقات أجانب.. فرج عامر: الأهلى يستعد بقوة لـ انتقالات شهر يناير

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، أن النادى الأهلى قد يعير 5 لاعبين فى انتقالات شهر يناير ويضم 3 صفقات مميزة.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي قد يعير 5 لاعبين في يناير ويضم ثلاث صفقات مميزة جدا راس حربة دولي تحت السن افريقي وجناح من امريكا الجنوبية وهاف شمال دولي امريكا الجنوبية تحت السن أيضا».

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت القاهرة ظهر امس ، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.