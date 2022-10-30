فرج عامر يثير الجدل بشأن عودة كهربا للمشاركة مع الفريق | تفاصيل

أثار فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشره تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” يطالب فيها النادى الاهلى بعودة كهربا .

وكتب فرج عامر “ #عايزين كهربا يا أهلي ”.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت القاهرة ظهر اليوم، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.