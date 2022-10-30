عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تفند ما قامت به قناة الجزائر الدولية من مخالفة

صدى البلد

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

 

جاء ذلك ردا على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها  مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

 

ونفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

 

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

سعر الذهب اليوم 30-10-2022 في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

جمعية النواب العموم العرب تعقد ورشة عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. فيديو

الجامعة العربية تفند ما قامت به قناة الجزائر الدولية من مخالفة

بعد طرده قيادات كبرى.. إيلون ماسك يستعد لتسريح موظفين من تويتر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

حسام فريد حسنين: السوق المصرية واعدة بمجال تصنيع الطلمبات لتشجيع المنتج المحلي..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

فيديو

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ