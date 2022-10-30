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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 نوفمبر المقبل .. تفاصيل حفل أحمد سعد في قطر

أحمد سعد
أحمد سعد

يحيى النجم أحمد سعد، حفلاً غنائيًا فى قطر، يوم السبت 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.


أحمد سعد يحيي كاس السوبر:

وأحيا المطرب أحمد سعد مؤخرا حفل كأس السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك داخل استاد هزاع بن زايد بإمارة العين.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة ليه بدارى والتى تم طرحها الأربعاء  الماضي ضمن أحداث فيلم هاشتاج جوزني.

أغنية "ليه بدارى" من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند" وقد قام سعد بالترويج لأغنيته الجديدة  أمس الأربعاء عبر حسابه على إنستجرام، وكتب:"أستنوا أغنية  ليه بدارى من فيلم  هاشتاج جوزنى  الساعة 8 على قناتى على يوتيوب".

 

يذكر ان النجم أحمد سعد قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام ٢٠٢٢ فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال ١٣ والذى أقيم منذ أيام. تقول كلمات "ليه بدارى":.. انا ليه بداري أداري أداري حبي لي ليه ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه في حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه في إيه أكثر من حبي ليها عشان أراهن عليه أنا بنسى وأنا قدام عينيها كل كلامي ليه ليه بقول هقول عن حبي ليها وأرجع في كلامي ليه.

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