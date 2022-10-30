عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

أكد الموسيقار عمر خيرت أنه سعيد بتفاعل جمهور الأوبرا مع حفلاته دومًا وذلك على هامش حفله بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، الذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها.

أضاف خيرت في حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، أنه سعيد بنجاح مشروعه في نشر الموسيقى الخالصة، قائلا: "الحمد لله إن مشروع الموسيقى الخالصة نجح.. ده كان هدفي ووصل للنور بالنسبة للناس.. ده الاتجاه اللي اخدته على عاتقي".

تابع: "كان في ناس مستغربة لأننا شعوب بتهتم بالكلمات مع الأغنية.. وده مش غلط.. الموسيقى الخالصة قالب من القوالب الموسيقية كنا نفتقر إليه لأن الاهتمام كان بالغناء.. الموسيقى الخالصة بتخاطب وجدان البشر وبتسيب الإنسان لوحده يتخيل ما يحب أن يتخيله.. ما بتحددوش بكلمة".

وعن إقبال وتفاعل الجمهور مع حفلاته، أشار عمر خيرت إلى أنه يقوم بعمل حفلتين شهريا، ويكون الحضور كامل العدد دوما. أما فيما يتعلق بالتحضيرات قبل الحفلات، فيقول: "أي حفلة ببقى حامل الهم وده اللي بيخلي الفنان ينجح إنه يبقى عامل حساب للمستمعين والمشاهدين وإن دايما يبقى عند حسن ظنهم.. مبتكلمش كتير قبل الحفلات وبدعي ربنا طبعا إن الحفلة تعدي على خير".

يضيف: "تفاعل الجمهور حاجة تفرح.. أي فنان بيسعد بلقاء الجمهور وتقبلهم للموسيقى بتاعته، لأنه ده بيظهر قد ايه المشروع نجح".

مهرجان الموسيقى العربية

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.