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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من إيهاب جلال في المصري البورسعيدي بعد الفوز على إنبي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي المصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره فريق انبي، التي أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل لاشئ .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء القادم الموافق الثاني من نوفمبر المقبل .

وينتظم الفريق في معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، وهي الفترة التي سيستغلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال لإقامة عدد من المباريات الودية.

ونجح المصري في الفوز على إنبي بهدفين دون رد بعد تقديم مباراة قوية خلال أوقات المباراة واستحواذ بشكل كامل على الكرة .

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