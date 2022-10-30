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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور المهتمين.. ندوة "الرواق الفلسفي" في مكتبة مصر الجديدة غدا

صدى البلد

اعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة مكتبة مصر الجديدة العامة، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدا الإثنين، ندوة "الرواق الفلسفي"، بحضور عماد العادلى و المهتمين بالمجال ولفيف من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وستتناول عددا من قضايا الفلسفية المعاصرة وتبسيطها للجمهور.

و تتناول الندوة حضارات الشرق القديم والفكر الفلسفي الخاص بها، ثم الحديث عن الفلسفة المتخصصة، والتي بدأت مع الفكر اليوناني ومرحلة ما قبل سقراط.

وأضاف دكتور نبيل حلمى أن الهدف الرئيسى ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل تعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

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يذكر أن عماد العادلي، مستشار ثقافي ومدير التحرير الأدبي بمركز الهالة الثقافي، ودارس للفلسفة، والحقوق من جامعة القاهرة وعين شمس، وأكمل الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية، ويقوم بتقديم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، بهدف طرح الأفكار الفلسفية بصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلا عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي.

مكتبة مصر الجديدة الجامعات المصرية الدراسات العليا الرواق الفلسفي عماد العادلى

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