نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة الحوامدية ..شاهد

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الأستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف علي معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب محافظ الجيزة أعمال التوسعة بشارع صلاح سالم بطول ٨٠٠ متر، بداية من شارع النزهه حتي شارع سعد زغلول وطريق مزلقان مني الأمير بطول ٨٠٠ متر، بداية من طريق ١١ حتي أخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب محافظ الجيزة بسرعة الأنتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة تمهيدا لبدء أعمال الرصف مشددا علي المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للأنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجوده في التنفيذ.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، اللواء كمال عزت رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والغاز، والشركة المنفذة للأعمال.

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