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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسام زكي: توافق وزراء الخارجية العرب على جميع بنود قمة الجزائر

صدى البلد

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي عن توافق وزراء الخارجية العرب على جميع القضايا التي تم طرحها في الاجتماعات التحضيرية لقمة الجزائر، مؤكدا على عدم تأجيل أى بند.

 وقال الأمين العام المساعد في تصريحات على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، إن الامور المعروضة على القمة العربية بالجزائر ستكون بالتوافق بين جميع الوفود، حيث لم يتم تأجيل ايا من البنود خلال الاجتماع الوزاري لعرضه على القمة.

وأوضح أن رؤية السودان حول الاستراتيجية الموحدة بشأن الأمن الغذائي من بين القضايا المطروحة على القمة.

وعن الملف الليبي، قال زكي إنه كغيره من الملفات السياسية، الموجودة في إطار الازمات، وهناك مشروع قرار حول الأوضاع في ليبيا بشكل عام، موضحا أنه تم التوافق عليه من قبل وزراء الخارجية العرب.

واضاف أن هناك مشاورات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى حول إعلان الجزائر، منوها بأن الاجتماعات التحضيرية للقمة التي جرت تمت منذ امس سادها جو من الاحترام والتقدير المتبادل، موضحا أنه تم التوافق على جدول اعمال القمة.

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