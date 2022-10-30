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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

الهند.. انهيار جسر
الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط المئات في النهر

أفادت وسائل إعلامية، الأحد، بانهيار جسر معلق في الهند كان مكتظا بالمارة، ما أدى لسقوط مئات الأشخاص في نهر بولاية كجرات.

وأكدت مصادر هندية، وقوع إصابات وسقوط أكثر من 400 شخص في النهر، جراء انهيار جسر في ولاية كجرات الهندية.

من جهته، أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز جهود الإنقاذ في موقع انهيار الجسر المعلق غربي البلاد.

فيما أعرب المسؤولون عن مخاوفهم من خسائر في الأرواح، إثر انهيار الجسر المكتظ بالمارة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية، مقاطع فيديو توثق انهيار الجسر المعلق فوق نهر بمدينة موربي الهندية.

ووثقت اللقطات غرق عشرات الأشخاص في المياه، حيث يكافح البعض للسباحة في النهر في محاولة للنجاة.

في حين أفادت تقارير محلية بمقتل 30 شخصا على الأقل جراء انهيار الجسر، وسقوط نحو 500 شخص في النهر.

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