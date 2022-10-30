الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

أفادت وسائل إعلامية، الأحد، بانهيار جسر معلق في الهند كان مكتظا بالمارة، ما أدى لسقوط مئات الأشخاص في نهر بولاية كجرات.

وأكدت مصادر هندية، وقوع إصابات وسقوط أكثر من 400 شخص في النهر، جراء انهيار جسر في ولاية كجرات الهندية.

من جهته، أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتقديم المساعدات اللازمة وتعزيز جهود الإنقاذ في موقع انهيار الجسر المعلق غربي البلاد.

فيما أعرب المسؤولون عن مخاوفهم من خسائر في الأرواح، إثر انهيار الجسر المكتظ بالمارة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المحلية، مقاطع فيديو توثق انهيار الجسر المعلق فوق نهر بمدينة موربي الهندية.

Video: People Swim In River After Gujarat Cable Bridge Snaps https://t.co/U9mt5xxQYl pic.twitter.com/XxGYcisPpX — NDTV (@ndtv) October 30, 2022

ووثقت اللقطات غرق عشرات الأشخاص في المياه، حيث يكافح البعض للسباحة في النهر في محاولة للنجاة.

في حين أفادت تقارير محلية بمقتل 30 شخصا على الأقل جراء انهيار الجسر، وسقوط نحو 500 شخص في النهر.