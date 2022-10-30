إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالوادي الجديد.. أسماء

اصيب 11 شخصًا بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى، مساء اليوم الاثنين، على طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.



ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص في جرار زراعي شمال قرية "جدة" التابعة لمركز باريس بالطريق الواصل مع مركز الخارجة، ما أسفر عن إصابة كل من عبد الله جمال محمد، 24 عاما، يوسف كامل حسن، 22 عاما، محمد فوزي شيخون، 35عاما، علي ضاحي محمد، 59 عاما، محمود إبراهيم عيسي، 29 عاما، شعراوي خليفة عبد الحميد، 50 عاما، خيري ضاحي محمد، 59 عاما، طلعت عبد الله محمود 11 عاما، أدهم طارق عبده، 42 عاما، عادل مكي، 45عاما، عبد الرحيم محمد أحمد، 37 عاما.

وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات