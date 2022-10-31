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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اوكا يتجه للانضمام لبعثة فيوتشر بانجولا

صدى البلد

غادر القاهرة مساء اليوم أحمد سعيد "اوكا" مدرب فريق فيوتشر متجها إلى أنجولا للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة هناك استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق فضل استمرار اوكا في القاهرة خلال الفترة الماضية للإشراف على تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة أنجولا لتجهيزهم لمباريات الدوري المقبلة.

ويحل فيوتشر ضيفا على نظيره أول أغسطس الأنجولي في يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض فريق فيوتشر تدريبه الأساسي في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب 11 نوفمبربالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادا للقاء المرتقب.

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