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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحميد بسيوني: أنا أفضل مدرب في مصر.. وتم تأهيلي لأقود المنتخب الوطني.. فيديو

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق سموحة، إنه يعتبر نفسه من أفضل المدربين في مصر، مؤكدًا أن الأرقام لا تكذب على الإطلاق والتي تثبت أفضليته على المدربين.

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وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أنه تم الإنفاق عليه الكثير من الأموال ليكون كادرا للمنتخب الوطني.

وأكد أن الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، والقوات المسلحة، يدين لهم بالفضل بعدما أهلوه ليصبح كادر في مجال التدريب بالكرة المصرية، وهو ما تحقق بالفعل بالعلم والدراسة.

وأشار بسيوني، إلى أنه عمل في أصعب الظروف ونجح مع طلائع الجيش بالحصول على السوبر المصري، فضلًا عن أن كل الظروف لم تكن في صالحه مع الأندية المصرية، لكنه نجح معها، مضيفًا «أنا أفضل مدرب في مصر وشايف نفسي رقم 1 ولم أحصل على التقدير الذي أستحقه على عكس مدربين حصلوا على صيت زائف».

عبد الحميد بسيوني سموحة مصر للمنتخب الوطني محمد حسين طنطاوي

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