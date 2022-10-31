ارتفاع أعداد ضحايا انهيار جسر للمشاة بالهند إلى 130 قتيلا

ارتفع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في ولاية جوجارات غرب الهند إلى 130 قتيلا على الأقل.



ونقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين عن مسؤولين هنديين قولهم إن معظم الضحايا غرقوا بسقوطهم في النهر الموجود أسفل الجسر، مشيرين إلى إنقاذ أكثر من 80 شخصا.



وكانت سائل إعلام محلية قد أفادت بأن حوالي 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.



ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية جوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا.

