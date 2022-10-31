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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 102 شاب وفتاة

صدى البلد

 نظمت المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لـ (102) شاب وفتاة بمحافظات نطاق المسئولية يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع العبء عن كاهل الشباب .

جاء ذلك  بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء أ ح  مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظى القاهرة والمنوفية والفيوم والقليوبية وبنى سويف والمنيا ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة .

وألقى اللواء أ ح  طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول  محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتى إيماناً من القوات المسلحة بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم .

تضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية ومشاركة الموسيقات العسكرية بعدد من العروض وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين ، كما تم توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لمساعدتهم على بدء حياتهم الجديدة .

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج .

صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس
صور جماعية للعرائس

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