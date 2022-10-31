ابنة الكاتب الراحل بهاء طاهر تستقبل العزاء بمسجد عمر مكرم.. صور

استقبلت أسرة الأديب الكبير بهاء طاهر العزاء في فقيدهم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء اليوم الإثنين بعدصلاة المغرب.





وحضر العزاء عدد من الأهل والاصدقاء والشخصيات العامة، وسيطرت حالة من الحزن على ابنة الكاتب الراحل بهاءطاهر.

وفاة بهاء طاهر

وتوفى الكاتب بهاء طاهر يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 87 عاما، حيث شيعت جنازته من مسجد الشرطة فيالشيخ زايد.





ولد بهاء طاهر بمحافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع منالكتابة.





منعه من الكتابة

بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حتى الآن.



ومن أشهر روايات بهاء طاهر: خالتى صفية والدير وواحة الغروب.

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