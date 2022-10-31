بورصة السيارات.. ثبات سعر جيب جراند شيروكي 2022 عند 1.45 مليون جنيه

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي بمختلف إصداراتها في الأسواق منذ فترة زمنية طويلة، وأثبتت تلك السيارة قدارتها في السير علي الطرق الصحراوية والغير مؤهلة، ما جعل لها مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، ومن تلك الطرازات سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

المواصفات الفينة لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بمحرك سعة 5700 سي سي، ينتج قوه قدرها 360 حصان، وعزم أقصي للدوران 520 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 93 لتر، وتستهلك السيارة 17.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى 225 كم/ساعة.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

تقدم سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4822 مم، والعرض 2154 مم، والارتفاع 1761 مم، وقاعدة عجلات مقاس 2915 مم، ومساحة الشنطة الخلفية 1027 لتر.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

تحتوي سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام فرامل مانع للانزلاق، وتوزيع اليكتروني للفرامل، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني، ونظام مراقبة الجر، وعجلة قيادة كهربائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال، و6 وسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية.

المواصفات الداخلية لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

تمتلك مقصورة سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 العديد من التجهيزات منها، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وفتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيا، وتكييف، وفتحات تكييف للمقعد الخلفي، ويمكن طي ظهر الكنبة الخلفية، ومسند يد خلفي، ولوحة عدادات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايا داخلية بخاصية التعتيم الذاتى، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX، وبلوتوث، ومدخل USB، ويمكن التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وشاشة للعرض مقاس 8.4 بوصة، وجهاز ملاحة.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

المواصفات الخارجية لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

تظهر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بشكل مميز بسبب احتوائها علي ، جنوط مقاس 20 بوصة، وإطارات مقاس 50\265 بوصة، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وأضواء نهارية LED، ومرايا جانبية كهربائية، ويمكن ضم المرايا الجانبية كهربائيا، وزجاج ملون.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

تتوافر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 منذ إصدارها بسعر 1.450.000 جنيه، ولم يحدث للأسعار أي تغير سواء بالزيادة أو الانخفاض .