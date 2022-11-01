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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | الاوفر برايس يتراجع للمرة الثانية لموديلات ام جي 6

ام جي 6 موديل 2022
ام جي 6 موديل 2022

شهدت أسعار الاوفر برايس للسيارة ام جي 6 زيادة سعرية مع بداية شهر أكتوبر وصلت إلى 70 ألف جنيه، ثم بدأت تلك النسبة في الانخفاض لتتراوح بين 30 و50 ألف جنيه في منتصف الشهر، بينما تشهد قيمة الاوفر برايس خلال الفترة الحالية انخفاض يصل إلى 10 آلاف جنيه، لتتراوح تلك القيمة بين 25 و40 ألف جنيه.

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ام جي 6 موديل 2022 

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي 6 موديل 2022 

 

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2022 عبر ثلاثة فئات من التجهيزات، حيث يبلغ السعر الرسمي للفئة الاولى COMFORT نحو 520 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 540 ألف جنيه، بالاضافة إلى سعر رسمي يبلغ 545 ألف جنيه للفئة الثالثة.

ام جي 6 موديل 2022 

تضم السيارة ام جي 6 موديل 2022 العديد من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وحساسات ركن مزودة بكاميرا للمتابعة.

ام جي 6 موديل 2022 

وتأتي السيارة ام جي 6 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما ينتج المحرك قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ام جي 6 موديل 2022 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 7 نقلات، بينما يقدر متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية. 

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