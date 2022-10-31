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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سائق قطار كفر الشيخ المصاب:قذف الحجارة أدى لكسر الزجاج ودخوله في عيني

السائق
السائق

أكد خالد الخطيب، سائق قطار شربين- طنطا المصاب، تعرضهم بشكل متكرر للرشق بالحجارة من شباب وأطفال أثناء قيادات القطارات، موضحا أن التلفيات التي تقع في القطارات يتحمل تكليفاتها المواطنين وليس السائق.

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مصرع سائق توك توك صدمه قطار في كفر الشيخ

وروى خالد الخطيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، تفاصيل اصابته اليوم، قائلا: "اللي حصل النهاردة بيحصل دائما، وأثناء ركوبي قطار 500 متجه من شربين إلى كفر الشيخ فوجئت بشباب على جانب السكة ويلقون بالحجارة من أيديهم".

وتابع: "القاء الحجارة أدى لكسر اللوح الزجاجي الأمامي للقطار والزجاج دخل في عيني وسبب لي جرح 3 سنتيمتر في بجوار عيني اليسرى، واستكملت رحلتي بالقطار حتى النهاية رغم دخول الزجاج في عيني"، لافتا إلى أنهم يتم تدريبهم على ضبط النفس.

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