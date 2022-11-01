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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: نتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج عن طريق الاجتماعات الافتراضية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تتواجد على كل الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمصريين بالخارج، مضيفة: "نتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج عن طريق الاجتماعات الافتراضية".

وأشارت السفيرة سها الجندي، في لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، غلى أن وزارة الهجرة تستمع إلى آراء المصريين بالخارج، كما نستمع إلى مشكلاتهم ومتطلباتهم أيضا.

وأضافت الوزيرة: "أحاول أن أبقى على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، وتليفوني مع من يعرفني ومن لا يعرفني، ونحاول بقدر الإمكان التواصل الدائم مع الجاليات المصرية بالخارج".

وتابعت الوزيرة: "وجهت برفع كفاءة آلية الشكاوى الخاصة بالمصريين بالخارج على مدار الساعة، ونحن قَلْبنا على المواطن في الخارج، وليس هناك إحساس غريب ما بين الوزارة والمواطن الذي تعرفنا عليه، ومبادرة ساعة مع الوزيرة نختار من خلالها جالية من الجاليات لبحث مشكلاتهم وآرائهم، وتلقيت في أول أسبوع استغاثة من الجالية في موزمبيق حول تدهور الحالة الصحية لأحد الشباب، ونقلنا الشاب بطائرة إسعاف خاصة وتم تقديم العلاج له".


 

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