ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

صدمة أصابت رواد السوشيال ميديا بعد خبر وفاة الشيف أسامة وإثارة التكهنات حول حالته الصحية، وتحول صفحته إلى دفتر للعزاء.

من هو الشيف أسامة السيد

الشيف أسامة عبد المحسن شيف مصري، وهو واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، ويصل متابعيه إلى أكثر من 7.5 مليون شخص.

وقد ازدادت حيرة متابعيه خلال الفترة الماضية بسبب اختفائه عن الشاشة والشائعات حول تدهور حالته الصحية.

أول البرامج التي قدمها هو برنامج “بالهنا والشفا” على شاشة قناة MBC السعودية، وهو أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية.

ومن برامج الطهي الأخرى التي قدمها الشيف أسامة؛ برنامج “مطبخ سي السيد” على شاشة قناة «دريم»، ثم برنامجه “مع أسامة أطيب” على شاشة تليفزيون دبي، ثم برنامج “من مطبخ أسامة” على شاشة «CBC سفرة».

الشيف أسامة السيد

أهم مؤلفات الشيف أسامة السيد

كتب الشيف أسامة العديد من المؤلفات في مجال الطهي على مستوى العالم، أبرزها كتاب “بالهنا والشفا” الذي صدر عام 2001.

واهتم الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة تفاصيل مرض الشيف أسامة السيد وحالته الصحية، ولكن لا توجد حتى الآن أي تفاصيل عن حالته الصحية أومرضه، ورغم غيابه أكثر من 3 أشهر عن الجماهير، إلا أن الشيف قبل وفاته لم يدل بأي تصريح له يبين إن كان يعاني من مرض ما أم لا، وتبقى الإجابة محض شائعات فقط.