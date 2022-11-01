وفد "البحوث الإسلامية" برئاسة الأمين العام يلتقي محافظ شمال سيناء

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد باللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء؛ لبحث الاحتياجات الدعوية، وسبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة.

وذلك بحضور د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ود. أحمد عبد البر مدير مركز الفلك الشرعي، الشيخ مصباح العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، الشيخ محمد عبد العظيم، الشيخ محمد سعد وكلاء المنطقة الأزهرية.



من جانبه رحّب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مؤكدًا على دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، والمحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية للمجتمع المصري، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة.



فيما أكد الأمين العام على أن الازهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يعمل على التوعية المجتمعية الشاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن توعية المواطنين مهمتنا الأساسية، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات والمواجهات الفكرية، التي تحتاج إلى أن يكون الناس على وعي تام بما يدور حولهم، وعلى وعي بحقيقة ما يُطرح على أسماعهم.



وأضاف عياد أن محافظة شمال سيناء لها أهمية كبيرة؛ نظرًا لمكانتها الجغرافية والسياسية، لكونها خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية؛ فهي أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى، مؤكدًا على دور وعاظ وواعظات الأزهر في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال مواجهة الأفكار المنحرفة، والتطرف الفكري؛ والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية، والأخلاقية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، فضلًا عن دورهم في دعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة في مسيرة البناء.



كما أكد الأمين العام على أن المجمع حريص على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف الفعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة، مشيرًا إلى التأهيل العلمي المستمر للوعاظ والواعظات، بما يؤهلهم لمتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.



من جانبه قال د. محمود الهواري إن مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية حريصة على التعاون الفعال، والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع المحافظات، من خلال عقد بروتوكولات تعاون؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم المختلفة وهي مهمة عظيمة تعكس عظمة رسالة الأزهر ودوره المجتمعي.



وقال د. حسن خليل إن الأزهر الشريف يعمل على نشر الثقافة والعلم والمعرفة من خلال طرق متنوعة من بينها مجلة الأزهر والإصدارات العلمية؛ والتي تعالج قضايا فكرية ومجتمعية مهمة يحتاج إليها المجتمع وتناسب جميع فئات وأفراد المجتمع.



فيما استعرض الشيخ مصباح العريف جهود وعاظ وواعظات منطقة وعظ شمال سيناء في التواصل المجتمعي مع جميع فئات وأفراد محافظة شمال سيناء في مختلف أماكن تواجدهم وبما يحقق الوعي العام للمجتمع وينبذ كل فكر منحرف ويقدم الإسلام للناس بعيدًا عن أية مغالطات فكرية.