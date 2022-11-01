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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل الفشنى على مسرح ساقية الصاوى 19 نوفمبر

صدى البلد

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا يوم 19 نوفمبر الجارى بقاعة النهر فى ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساء، وتم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه.

وأكد  المطرب وائل الفشني، إن أي فنان يجب أن يكون محترما ومؤدبا وقدوة للشباب، مضيفا:" مينفعش نقول كلمة خارجة وانا مش بهاجم حد معين ".

وقال وائل الفشني في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  لازم الفنان يحترم الفن الذي يقدمه للجمهور ".

 وتابع وائل الفشني:" لازم الفنان يكون قدوة ونموج يحتذى به في الحياة العامة والتعاملات في الشارع ".

واكمل وائل الفشني:" شاركت في احتفالية طريق الكباش، وكان حدث مهم والعالم كله تابعه، وقمت بغناء الأقصر بلدنا بتوزيع جديد نال استحسان الجميع ".

 ولفت وائل الفشني:" تنظيم احتفالية طريق الكباش كان على اعلى مستوى وكان به احترافية عالمية يشهد لها الجميع".

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