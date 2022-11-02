عاجل
صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات القمة العربية بالجزائر حدث ليلاً|الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج.. ونتنياهو يقترب من العودة لرئاسة إسرائيل.. وكواليس جديدة في أزمة غياب إمام عاشور عن الزمالك فتاة تروي تفاصيل مشاركتها بقمة المناخ 2011.. وتؤكد أهمية COP27 بشرم الشيخ الست المستحية.. شجرة الأسرار بمحمية سالوجا وغزال في أسوان.. تعرف عليها صحف الإمارات: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 10 صواريخ والجارة الجنوبية ترد.. تحالف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست بإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نبات طبي وعطري.. أول محصول للمرمرية في مزارع طور سيناء .. شاهد

المرمرية زراعة ناجحة
المرمرية زراعة ناجحة في جنوب سيناء

نجحت زراعة نبات " المرمرية " الطبي و العطري بمزارع طور سيناء في وسط الصحراء وبين الجبال، ولم يكن اللون الأخضر هو السائد في عمق الصحراء  والوديان  بل عبير رائحة  المرمرية التي انتشرت في أنحاء مزارع طور سيناء لتملأ المكان عطر وعنبر.

المرمرية 

شاهد أول محصول من المرمرية بطور سيناء 


وقد  رصد  موقع " صدى البلد " الاخباري  موسم حصاد أول قطفة من المرمرية التي منحت أنتاج وفير من المرمرية المطلوبة للتصدير لدول اوربا .

المحصول 

مزارع طور سيناء أرض خصبة ومباركة 


ويقوم المزارعين بقطف المرمرية ونشرها علي اكياس حتي أن تجفف ثم يتم تعبئتها  للتصدير  وبيعها في الأسواق. 
وقال الشيخ موسي البطين صاحب مزرعة مرمرية بطور سيناء، إن طور سيناء أرض خصبة ومباركة كثير من المحاصيل نجحت بها بفضل التربة البكر الخصبة والطقس المعتدل المناسب لكثير من المحاصيل  مشيرا إلي أنه كثير من النباتات العطرية والطبية موطنها جنوب سيناء وتصلح بهذا الأرض وتحقق انتاج كبير  يصلح للتصدير  وخاصة أن هذه النباتات الطبية والعطرية  تستخدم في صناعة الأدوية والعطور .

المرمرية وخبير زراعة الاعشاب 

خبير زراعة أعشاب: الطقس والتربة مناسبة للزراعة 


واضاف محمد علي ابو شعيرة خبير في زراعة الاعشاب أن المحاصيل الشتوية هي الافضل في جنوب سيناء  وخاصة النباتات الطبية والعطرية لأن المناخ والطقس والتربة مناسبة لها في جنوب وتحقق انتاج  كبير و وفير  واضاف ابو شعيرة أنه جاء من شمال سيناء لزراعة المرمرية في طور سيناء  وطالب بالتوسع في زراعة المرمرية  لفوائدها الصحية والطبية العديدة  إذا استخدمت كمشروب مشيرا إلي أنه يزداد الطلب عليها للتصدير لكثير   من دول أوربا .
ودعا ابو شعيرة المزارعين بطور سيناء لزراعة  المرمرية  واقترح مساعدتهم في تلك الزراعة حتي انتشر في طور سيناء. وتكون انتاج رئيسي 

مزارع المرمرية 

زراعة ناجحة جديدة في طور سيناء 


وتشهد مزارع طور سيناء نهضة زراعية كبيرة في كثير من الزراعات والمحاصيل مثل المانجو والعنب والتين والبلح البارحي  والمجدول  وكذلك النباتات العطرية والطبية التي تنتعش زراعتها .

المرمرية صحية 

فوائد صحية عديدة للمرمرية

 

 ومن فوائد المرمرية أنها تساهم  في تخليص الجسم من الأملاح والمعادن الضارة عن طريق البول والعرق، ويرجع السبب إلى احتوائها على عناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الكلي والكبد التي يقع علي عاتقها تعزيز صحة الكلي والكبد  وهي تعتبر منشط عام وتخلص الجسم من الاملاح وكذلك تستخدم في التخسيس .

زراعة المرمرية

IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٦٠٤
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٦٠٤
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٨٤١
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٨٤١
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٥١٨
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٥١٨
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٠٤١
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٧٠٠٤١
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٧٣٤
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٧٣٤
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٦١٦
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٦١٦
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٧٠٩
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٧٠٩
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٢٢٣
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٤٢٢٣
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٣٩٤٢
IMG_٢٠٢٢١٠٣١_١٦٣٩٤٢
اخبار مزارع جنوب سيناء محصول المرمرية طور سيناء التصدير نبات المرمرية مزارع طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

استعدادا لـcop27.. فودة: تطوير جميع مرافق المنطقة الزرقاء لخدمة المركز الدولي للمؤتمرات

جمع لها الأهالي 80 ألفا|طفلة طور سيناء تعود للحياة بعد إجراء عملية الشلل الدماغي

فودة يتفقد معرض شنايدر وشاحنات المحمول بالطاقة الشمسية بالحديقة المركزية في شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران التابعة لشركة Wizz Air uk

فودة يلتقي سائقي التاكسي بشرم الشيخ في إطار اللقاءات التوعوية لمؤتمر المناخ

استعدادا لقمة المناخ.. فودة يتفقد منطقة المعارض والترفيه وسيارات الخدمة لذوي القدرات

الحفاظ على البيئة .. مسيرة شبابية بالمنطقة الخضراء قبل قمة المناخ

شاهد.. الأعمال النهائية لأول مبني حكومي ذكي بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

قمة لم الشمل.. الرئيس الجزائري: العرب لديهم قوة وإمكانيات كبرى تؤثر في المشهد العالمي

قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

جلسة تشاورية مغلقة ومشروعات قرارات.. القمة العربية تستأنف أعمالها اليوم

الأهلي والزمالك الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

بزيادة 2000 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ