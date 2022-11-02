نبات طبي وعطري.. أول محصول للمرمرية في مزارع طور سيناء .. شاهد

نجحت زراعة نبات " المرمرية " الطبي و العطري بمزارع طور سيناء في وسط الصحراء وبين الجبال، ولم يكن اللون الأخضر هو السائد في عمق الصحراء والوديان بل عبير رائحة المرمرية التي انتشرت في أنحاء مزارع طور سيناء لتملأ المكان عطر وعنبر.

المرمرية

شاهد أول محصول من المرمرية بطور سيناء



وقد رصد موقع " صدى البلد " الاخباري موسم حصاد أول قطفة من المرمرية التي منحت أنتاج وفير من المرمرية المطلوبة للتصدير لدول اوربا .

المحصول

مزارع طور سيناء أرض خصبة ومباركة



ويقوم المزارعين بقطف المرمرية ونشرها علي اكياس حتي أن تجفف ثم يتم تعبئتها للتصدير وبيعها في الأسواق.

وقال الشيخ موسي البطين صاحب مزرعة مرمرية بطور سيناء، إن طور سيناء أرض خصبة ومباركة كثير من المحاصيل نجحت بها بفضل التربة البكر الخصبة والطقس المعتدل المناسب لكثير من المحاصيل مشيرا إلي أنه كثير من النباتات العطرية والطبية موطنها جنوب سيناء وتصلح بهذا الأرض وتحقق انتاج كبير يصلح للتصدير وخاصة أن هذه النباتات الطبية والعطرية تستخدم في صناعة الأدوية والعطور .

المرمرية وخبير زراعة الاعشاب

خبير زراعة أعشاب: الطقس والتربة مناسبة للزراعة



واضاف محمد علي ابو شعيرة خبير في زراعة الاعشاب أن المحاصيل الشتوية هي الافضل في جنوب سيناء وخاصة النباتات الطبية والعطرية لأن المناخ والطقس والتربة مناسبة لها في جنوب وتحقق انتاج كبير و وفير واضاف ابو شعيرة أنه جاء من شمال سيناء لزراعة المرمرية في طور سيناء وطالب بالتوسع في زراعة المرمرية لفوائدها الصحية والطبية العديدة إذا استخدمت كمشروب مشيرا إلي أنه يزداد الطلب عليها للتصدير لكثير من دول أوربا .

ودعا ابو شعيرة المزارعين بطور سيناء لزراعة المرمرية واقترح مساعدتهم في تلك الزراعة حتي انتشر في طور سيناء. وتكون انتاج رئيسي

مزارع المرمرية

زراعة ناجحة جديدة في طور سيناء



وتشهد مزارع طور سيناء نهضة زراعية كبيرة في كثير من الزراعات والمحاصيل مثل المانجو والعنب والتين والبلح البارحي والمجدول وكذلك النباتات العطرية والطبية التي تنتعش زراعتها .

المرمرية صحية

فوائد صحية عديدة للمرمرية

ومن فوائد المرمرية أنها تساهم في تخليص الجسم من الأملاح والمعادن الضارة عن طريق البول والعرق، ويرجع السبب إلى احتوائها على عناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الكلي والكبد التي يقع علي عاتقها تعزيز صحة الكلي والكبد وهي تعتبر منشط عام وتخلص الجسم من الاملاح وكذلك تستخدم في التخسيس .

زراعة المرمرية

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