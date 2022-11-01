نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

تحرص أمينة شلباية خبيرة التجميل والإتيكيت على تقديم نصائح تساعد الفتيات فى الظهور بشكل أنيق وراق بشكل يناسب مختلف الأذواق سواء كن محجبات أم لا.

نصحت أمينة شلباية، الفتاة المحجبة، باختيار الإكسسوارات البسيطة هى مفتاح الأناقة لذا ابتعدى عن الإكثار منها فى اللوك الواحد، والابتعاد عن إدخال ألوان كثيرة مع الحجاب أقصى شئ 3 ألوان، فاالمحجبة لازم تبقى ابسط من غيرها الشياكة مش معناها البهرجة

الحلي والفضيات

وأضافت أمينة شلباية أنه عند ارتداء المحجبة لفستان من لون واحد مثل الفوشيا لا تقومي بارتداء طرحة من نفس لون فإنها تشبه بدلة الغطس فيجب أن تختار لونا مناسبا للفستان .

وحذرت “ أمينة شلباية” الفتيات من ارتداء الحجاب بشكل ضخم وارتداء طرح كثيرة قائلة “بلاش الطبقات فى الطرح وبلاش الكلاكيع ”

يذكر أن أمينة شلباية ترى دائما أن شياكة اللفتاة المحجبة تعتمد على البساطة والهدوء بجانب أن الالتزام بأساسيات الحجاب الصحيح فى حد ذاتها تعطى الفتاة شياكة أكبر.

وترفض أمينة شلباية ارتداء الفتيات المحجبات الفستان المفتوح أو بلوزة نصف كم مع بادى لتخفي الذراعين والأفضل أنها تشترى قطع ذات أكمام طويلة أو ترتدى بلوزة جينز على الفستان .