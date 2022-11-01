عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

أمينة شلباية
أمينة شلباية

تحرص أمينة شلباية خبيرة التجميل والإتيكيت على تقديم نصائح تساعد الفتيات فى الظهور بشكل أنيق وراق بشكل يناسب مختلف الأذواق سواء كن محجبات أم لا.

موجود بكل بيت .. طعام فعال فى علاج آلام الدورة الشهرية

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

5 علامات تنبئك بالإصابة بمرض قاتل بعد 7 أيام

نصحت أمينة شلباية، الفتاة المحجبة، باختيار الإكسسوارات البسيطة هى مفتاح الأناقة لذا ابتعدى عن الإكثار منها فى اللوك الواحد، والابتعاد عن إدخال ألوان كثيرة مع الحجاب أقصى شئ 3 ألوان، فاالمحجبة لازم تبقى ابسط من غيرها الشياكة مش معناها البهرجة 

الحلي والفضيات
الحلي والفضيات

وأضافت أمينة شلباية أنه عند ارتداء المحجبة لفستان من لون واحد مثل الفوشيا لا تقومي بارتداء طرحة من نفس لون فإنها تشبه بدلة الغطس فيجب أن تختار لونا مناسبا للفستان .
وحذرت “ أمينة شلباية” الفتيات من ارتداء الحجاب بشكل ضخم وارتداء طرح كثيرة قائلة “بلاش الطبقات فى الطرح  وبلاش الكلاكيع ”

يذكر أن أمينة شلباية ترى دائما أن شياكة اللفتاة المحجبة تعتمد على البساطة والهدوء بجانب أن الالتزام بأساسيات الحجاب الصحيح فى حد ذاتها تعطى الفتاة شياكة أكبر.

وترفض أمينة شلباية ارتداء الفتيات المحجبات الفستان المفتوح أو بلوزة نصف كم مع بادى لتخفي الذراعين والأفضل أنها تشترى قطع ذات أكمام طويلة أو ترتدى بلوزة جينز على الفستان .

أمينة شلباية الفتيات المحجبات خبيرة التجميل الإكسسوارات الإتيكيت ارتداء الحجاب المحجبات اتيكيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: صفقة في الطريق

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022: أفضل وقت للرومانسية

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

الحق نفسك.. التوقف عن التدخين فى هذه السن يحميك من مخاطر الوفاة

نظام غذائي صحي متوازن.. روشتة من الباحثين لتقليل ومنع آلام النقرس

سهل وبيشبع .. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

مش هتصدق .. نوع لب يحمى من السرطان

ترشيحاتنا

فرج عامر: رحيل محمد صلاح عن ليفربول متوقع و3 أندية وجهته المحتملة

إمام عاشور يظهر بـ نيو لوك غريب قبل مواجهة الزمالك وإنبي ..صورة

نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يصعد .. بشرى سارة لـ الحجاج.. 40 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بالكنيست 2022

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم ..فيديو

فرج عامر:أديداس تخصص خط إنتاج لملابس الأهلي ووضع نادي القرن على التيشيرتات

جمال شعبان: نقص فيتامين د يسبب مشاكل صحية خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

شيف ينهار بالبكاء بعد نبأ رحيل أسامة السيد | شاهد

فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

وزير الرياضة يتدخل.. هل يستقيل مرتضى منصور بسبب ممدوح عباس؟.. فيديوجراف

ادعوا له بالرحمة.. آخر كلمات الشيف أسامة السيد قبل وفاته وتفاصيل مرضه

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ