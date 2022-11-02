عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرروا خطفه لطلب فدية.. الداخلية تنقذ صاحب مطعم طلخا

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مطاعم  - أحد الأشخاص) وقررا بقيام شخص آخر "محدد" بالتخطيط لإختطاف (نجل الأول سن 12) ، أثناء خروجه من المنزل متوجهاً للمدرسة ثم التفاوض معه عقب ذلك لطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. 8 نوفمبر

إخماد حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة وسط البلد | صور

وبسؤال الثانى، أضاف بأن الشخص "المحدد" المشار إليه حضر إليه عن طريق جار له بمحل سكنه وطلب منهما الإشتراك معه فى إختطاف نجل الأول وقام بإعطائهما مبلغ مالى نظير ذلك بإستدعاء الأخير وبسؤاله أيد ما سبق.

زعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه ( أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظراً لعلمه بأن والد الطفل ميسور الحال فخطط لاختطاف الطفل وطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية شرطة طلخا امن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

موضوعات متعلقة

المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. 8 نوفمبر

إخماد حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة وسط البلد | صور

17 ديسمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبتى البناء المخالف وبدون رخصة

ابتزها بفيديو خاص لها.. المتهم بتهديد فتاة الدقهلية القاصر ينتظر الإعدام

عدم قبول دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية المستقلة

براءة مسئولين سابقين بتموين الإسماعيلية من التقاعس عن تحصيل 11 مليون جنيه

حالة الطرق .. ازدحام مرورى في القاهرة والجيزة اليوم

إعادة محاكمة 19 متهما بالتعدي على جزيرة الوراق

ترشيحاتنا

تعرف على أهم السيارات المشاركة بمزاد جمارك مطار القاهرة.. اليوم

بعد تحذير وتهديد.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تجاه جارتها الجنوبية

مجمع اللغة العربية يرد على تصدّر لفظ «استعبط» التريند

هدوء حذر.. سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

مجدي عبدالغني لـ«إمام عاشور»: فيريرا درّب لاعبين أفضل منك 10 مرات

إسرائيل.. أول تعليق من لابيد بعد خسارته أمام نتنياهو في انتخابات الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

لو شغلك على الكمبيوتر.. احم عينيك بهذه الأطعمة

يزداد ليلا .. طرق علاج السلس البولي فى الشتاء

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ