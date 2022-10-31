المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. 8 نوفمبر

يؤدي المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019 والمعينين بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار رئيس مجلس الدولة وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، يوم الثلاثاء بعد المقبل.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم علي التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

ونبه إلى ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن مراسم حلف اليمين القانونية والتي يشهدها رئيس مجلس الدولة الجديد، للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية من دفعة ٢٠١٨ .

وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، علي قصر الأميرة فوقية ، داخل المخيم المُعد لذلك ، مصطحبين ذويهم وأسرهم ، في مشهد مبهج ، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة .

وأقيم مخيم كبير بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس ، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين .

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.