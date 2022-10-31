عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. 8 نوفمبر

صدى البلد

يؤدي المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2019 والمعينين بقرار جمهوري رقم 442 لسنة 2022، اليمين القانونية أمام المستشار رئيس مجلس الدولة وبحضور أقارب الأعضاء الجدد، يوم الثلاثاء بعد المقبل.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم علي التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

ونبه إلى ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن مراسم حلف اليمين القانونية والتي يشهدها رئيس مجلس الدولة الجديد، للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية من دفعة ٢٠١٨ . 

وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، علي قصر الأميرة فوقية ، داخل المخيم المُعد لذلك ، مصطحبين ذويهم وأسرهم ، في مشهد مبهج ، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة .

وأقيم مخيم كبير بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس ، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين .

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

تضامنا مع مرتضى.. استقالة مجلس الزمالك على مائدة وزير الرياضة.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

تفاصيل آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار اليوم .. تغطية خاصة

قبل مواجهة الزمالك.. إنبي يحسم مصير أحمد كشري.. تفاصيل

هل يجوز قطع قراءة القرآن لترديد الأذان أو رد السلام .. الإفتاء تجيب

سيغيب 3 سنوات.. آخر خسوف كلي لـ القمر يحدث في هذا اليوم

مهاجم أفريقي دولي.. فرج عامر يكشف مواصفات صفقة الأهلي الجديدة في يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلبسش العفاريت والجماجم.. خبيرة تحذر من هذه الأمور خلال الاحتفال بـ الهالووين

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ