الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جلسة تدريبات بدنية في «الجيم» تحت إشراف أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق استمرت لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ للحديث عن مباراة الداخلية غدا.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبية للكرة باليد في بداية المران، أدى بعدها اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، قبل أن يختتم الجهاز الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب نهاية المران؛ استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.