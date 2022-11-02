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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال شعبان معلقا على وفاة الطفلة يارا: لا تتهاونوا بالضغط النفسي

جمال شعبان
جمال شعبان

تعاطف جمهور السوشيال ميديا مع الطفلة يارا، التي توفيت في سن صغيرة بسبب أزمة قلبية لعدم تمكنها من حل الامتحانات، وأصيب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة بعد انتشار خبر وفاة الطفلة يارا طارق الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بشكل مفاجئ.

وفاة الطفلة يارا أثار ضجة كبيرة، ليس فقط لأنها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة دون معاناتها من أى مرض، بل أن الطفلة يارا عانت من الأزمة القلبية بسبب الدراسة والامتحانات. 

وعقب الدكتور جمال شعبان على هذه الواقعة قائلا: الزعل والضغط النفسي يسبب السكتة القلبية والوفاة المفاجئة حتي في الأطفال فلا تتهاونوا بالأمر. 
وأضاف فى منشور له على فيسبوك، قائلا: "مامتها دخلت لقيتها ميتة علي مذكرة الماث بأزمة قلبية.. يا رب تقبل يارا شهيدة".

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