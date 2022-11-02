جراحة خطيرة.. مفيد فوزي يروي معاناته مع المرارة |فيديوجراف

الإعلامي مفيد فوزي، كشف عن تفاصيل حالته الصحية في الفترة الأخيرة، قائلاً: إنه اكتشف وجود مشكلة في القنوات المرارية، ويجب تنظيف السائل منها حتى لا يُحدث تعفن.



وقال “مفيد” خلال مداخلة هاتفية، إنه عاش تجربة الألم في مرضه، وأن الألم صعب على من هو في سنه، ولكن وجود الأصدقاء إلى جانبه يهون عليه كثيرًا.

يُسبب مرض مفيد فوزي في المرارة الشعور بالغثيان والتقيؤ والحُمى ورقة على البطن عند لمسها، كما يسبب مرض مفيد فوزي ألم شديد في أعلى يمين أو وسط البطن وألم ينتشر للكتف الأيمن أو الظهر.



وتنتج آلام المرارة بسبب أشياء متعددة وليس الحصوات هي السبب الوحيد والأسباب الأخرى هي الورم وانسداد القناة الصفراوية ووجود عدوى ومشاكل الأوعية الدموية.

ويُعد مفيد فوزي من أشهر الإعلاميين في المجتمع العربي وكان متصدرًا المشهد في حقبة التسعينيات وبداية الألفية الثانية.