التعليم تعلن قيمة مكافأة الفائز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لـ الأنشطة الطلابية والمنسق العام لـ المشروع الوطني للقراءة، أنه تم أطلاق النسخة الثالثة أمس من المشروع الوطني للقراءة، موضحًا أن هناك 24 ألف طالب قاموا بالتسجيل فى يوم.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، فى أنه مشروع ثقافى تنافسي.

وأشارت إلى أن هناك نوعين من التنافس، الأولى الطالب المثقف، و الثاني المعلم المثقف، فالطالب المثقف يكون على مراحل، من الصف الأول الابتدائي مرحلة والإعدادي مرحلة والثانوي مرحلة، و المعلم الثقف تكون لـ المنافسة بين الطلاب فى القراءة بجميع المواد.

وكشفت أن المنافسة قراءة 30 كاتب على مدار العام أو طول المسابقة " 6 أشهر"، وبعد ذلك يتم عمل اختبار لـ الطلاب، فى الكتب، و الفائز بالمركز الأول يحصل على مليون جنيه مكافأة.

وأوضحت أن الكتب فى مجالات مختلفة، وكل طالب على حسب التخصص، وأن الطالب يقوم بعمل ملخص لما تعلمه من الكتاب فى صفحة واحدة.

ولفتت إلى أن هناك تصفيات تتم لـ الطلاب المشاركين، و فى النهاية يتم اختيار 5 من كل مرحلة، أى يتم التصفية على 20 طالب، وبعد ذلك يتم التصفية لـ 4 على الجمهورية، وبعد ذلك يتم اختيار الطالب الأفضل، و يحصل على مليون جنيه مصري، الذهاب لـ مكتبات بالعالم.

وتابعت : إطلاق النسخة الثالثة من المشروع جاء للبحث عن زيادة الوعي للطلاب بأهمية القراءة، والتي من خلالها يستطيع تحصيل القيم المجتمعية، بجانب اكتساب مهارات قرائية، أن إطلاق النسخة الثالثة من المشروع أيضا جاء يستطيع اكتساب وسائل البحث عن المعلومة الموثقة الحقيقية، بجانب التفاعل مع البيئة والتواصل مع المحيطين به، والمساهمة في بناء شخصيته ثقافيا واجتماعيا.

وتابعت أن الوزارة استبعدت كل الكتب التي يقوم الطالب بدراستها، والاعتماد على كتب غير مقررة في منهج الدراسة، لافتة أن كافة الطلاب بجميع المراحل التعليمية يحق لهم التقدم في المسابقة، ابتداء من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، أو الخامس الفني.