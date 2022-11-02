عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

وجّه مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، نصيحته للاعب نادي الزمالك إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “نصيحتي لإمام عاشور : سيبك من اللي بيلعب في دماغك، ويقولك (والله يا إمام وانت لاعيب محصلش وانت لاعب كبير) أنت لسه معملتش حاجه في الكورة ، أنت لسه قدامك كتير علشان تبقى حسن شحاتة و لا فاروق جعفر ولا إبراهيم يوسف ، دماغك لو تقلت رجلك هتتقل”.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل استبعاد إمام عاشور، من قائمة فريق الزمالك لمواجهة إنبي، مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور غاضب ومستاء بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليًا حتى الآن واشتكى من قبل أكثر من مرة.

وأضاف حتحوت، أن إمام عاشور تواجد داخل تدريبات الزمالك اليوم بشكل طبيعي ولكن حدثت مشاجرة بينه وبين شيكابالا داخل الملعب خلال خوض التدريبات.

txt

بفرمان من فيريرا.. هاني حتحوت: قرار جديد بالزمالك بشأن إمام عاشور|فيديو

txt

كواليس جديدة.. سر استبعاد إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام إنبي

الدوري المصري نادي الزمالك مجدي عبد الغني اللاعب أمام عاشور منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

بالأسماء| فيتوريا يضم 6 نجوم من الأهلي لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

أمريكا تقضي بسجن زعيمة نساء داعش 20 عاما

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

فرج عامر: بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية

بينهم «ليوناردو دي كابريو».. أبرز الحضور المتوقعين بقمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ