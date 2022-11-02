سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

وجّه مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، نصيحته للاعب نادي الزمالك إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “نصيحتي لإمام عاشور : سيبك من اللي بيلعب في دماغك، ويقولك (والله يا إمام وانت لاعيب محصلش وانت لاعب كبير) أنت لسه معملتش حاجه في الكورة ، أنت لسه قدامك كتير علشان تبقى حسن شحاتة و لا فاروق جعفر ولا إبراهيم يوسف ، دماغك لو تقلت رجلك هتتقل”.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل استبعاد إمام عاشور، من قائمة فريق الزمالك لمواجهة إنبي، مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن إمام عاشور غاضب ومستاء بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليًا حتى الآن واشتكى من قبل أكثر من مرة.

وأضاف حتحوت، أن إمام عاشور تواجد داخل تدريبات الزمالك اليوم بشكل طبيعي ولكن حدثت مشاجرة بينه وبين شيكابالا داخل الملعب خلال خوض التدريبات.